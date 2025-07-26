Пенсионные выплаты в августе приостановлены: кого из украинцев временно оставили без пенсии

В Украине ввели изменения в выплатах пенсий для жителей оккупированных территорий. Кто сможет получить средства и что нужно для оформления, читайте дальше.

Кто потеряет свою пенсию в августе?

В августе часть украинских пенсионеров временно не будет получать пенсионные выплаты. Это может быть связано с потерей доступа к банковским счетам или отсутствием прохождения необходимой идентификации, объясняет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Какие профессии будут требовать наибольший стаж для пенсии в будущем

Согласно официальным разъяснениям, временное прекращение пенсий касается тех пенсионеров, которые:

являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) с территорий, оккупированных до 24 февраля 2022 года;

не пользовались своим банковским счетом более года;

не проходили физическую идентификацию более шести месяцев;

не обновили документы или не подтвердили свое место жительства.