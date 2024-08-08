Почему пенсионер может потерять право на выплаты

Пенсионер обязан сообщать ПФУ об изменении определенных данных. Если лицо не предоставит Пенсионному фонду эту информацию, ему может не поступать пенсия.

Какую информацию нужно предоставлять ПФУ

Пенсионер должен информировать ПФУ об изменении некоторых данных. В частности, о получении документов нового образца, например, ID-карты вместо старого паспорта.

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Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны обязательно информировать Пенсионный фонд об изменении персональных данных. В частности, информация об изменении персональных данных нужна для корректного заполнения документов,

– говорится в сообщении ПФУ.

Также ПФУ нужно извещать о:

изменении фамилии, имени или отчества;

изменении места регистрации;

трудоустройстве;

увольнении с работы;

начале и окончании предпринимательской деятельности;

получение нового РНУКПП.

Обратиться в ПФУ пенсионер может как онлайн, так и оффлайн:

через электронный портал Пенсионного фонда;

посетить отделение ПФУ.

Об изменении указанных данных ПФУ нужно извещать в течение 10 дней.