Яку інформацію потрібно надавати ПФУ

Пенсіонер має інформувати ПФУ про зміну деяких даних. Зокрема, про отримання документів нового зразка, наприклад, ID-картки замість старого паспорта.

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Щоб не втратити право на виплати, пенсіонери повинні обов’язково інформувати Пенсійний фонд про зміну персональних даних. Зокрема, інформація про зміну персональних даних потрібна для коректного заповнення документів,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Також ПФУ потрібно сповіщати про:

зміну прізвища, імені чи по батькові;

зміну місця реєстрації;

працевлаштування;

звільнення з роботи;

початок та закінчення підприємницької діяльності;

отримання нового РНОКПП.

Звернутись у ПФУ пенсіонер може як онлайн, так і офлайн:

через електронний портал Пенсійного фонду;

завітати у відділенні ПФУ.

Зверніть увагу! Про зміну вказаних даних ПФУ потрібно сповіщати протягом 10 днів.