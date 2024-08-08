Какую информацию нужно предоставлять ПФУ
Пенсионер должен информировать ПФУ об изменении некоторых данных. В частности, о получении документов нового образца, например, ID-карты вместо старого паспорта.
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Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны обязательно информировать Пенсионный фонд об изменении персональных данных. В частности, информация об изменении персональных данных нужна для корректного заполнения документов,
– говорится в сообщении ПФУ.
Также ПФУ нужно извещать о:
- изменении фамилии, имени или отчества;
- изменении места регистрации;
- трудоустройстве;
- увольнении с работы;
- начале и окончании предпринимательской деятельности;
- получение нового РНУКПП.
Обратиться в ПФУ пенсионер может как онлайн, так и оффлайн:
- через электронный портал Пенсионного фонда;
- посетить отделение ПФУ.