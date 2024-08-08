Какую информацию нужно предоставлять ПФУ

Пенсионер должен информировать ПФУ об изменении некоторых данных. В частности, о получении документов нового образца, например, ID-карты вместо старого паспорта.

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Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны обязательно информировать Пенсионный фонд об изменении персональных данных. В частности, информация об изменении персональных данных нужна для корректного заполнения документов,

– говорится в сообщении ПФУ.

Также ПФУ нужно извещать о:

изменении фамилии, имени или отчества;

изменении места регистрации;

трудоустройстве;

увольнении с работы;

начале и окончании предпринимательской деятельности;

получение нового РНУКПП.

Обратиться в ПФУ пенсионер может как онлайн, так и оффлайн:

через электронный портал Пенсионного фонда;

посетить отделение ПФУ.

Обратите внимание! Об изменении указанных данных ПФУ нужно извещать в течение 10 дней.