Какую информацию нужно предоставлять ПФУ

Пенсионер должен информировать ПФУ об изменении некоторых данных. В частности, о получении документов нового образца, например, ID-карты вместо старого паспорта.

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Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны обязательно информировать Пенсионный фонд об изменении персональных данных. В частности, информация об изменении персональных данных нужна для корректного заполнения документов,
– говорится в сообщении ПФУ.

Также ПФУ нужно извещать о:

  • изменении фамилии, имени или отчества;
  • изменении места регистрации;
  • трудоустройстве;
  • увольнении с работы;
  • начале и окончании предпринимательской деятельности;
  • получение нового РНУКПП.

Обратиться в ПФУ пенсионер может как онлайн, так и оффлайн:

  • через электронный портал Пенсионного фонда;
  • посетить отделение ПФУ.