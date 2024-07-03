Пенсионеры могут остаться без средств на карточках: о чем надо знать всем
Источник:"На пенсии"
Пенсионерам важно не разглашать свою банковскую или другую личную информацию, чтобы избежать мошенничества. В противном случае, украинские пенсионеры, которые получают выплаты на банковские карты, рискуют остаться без денег.
Мошеннические схемы с карточками: что надо знать
Как сообщается, часто мошенники пытаются получить банковскую информацию от доверчивых пенсионеров, придумывая различные предлоги: как вот изменения или уточнения по банковской карте, возможна блокировка счета.
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В некоторых случаях мошенники могут звонить, запрашивать личные данные и уточнять информацию о вашей карте. Важно не отвечать на такие вопросы и самостоятельно позвонить в банк, чтобы проверить, действительно ли их сотрудники осуществляли эти звонки.Обратите внимание! Также не стоит открывать незнакомые ссылки в социальных сетях, ведь это может быть мошеннической ловушкой. Также не стоит вводить паспортные данные, реквизиты банковской карты и тому подобное.
Что делать, если мошенники узнали информацию
В случае, если мошенникам удалось получить конфиденциальную информацию, нужно:
- позвонить в банк и заблокировать карту;
- обратиться в отделение банка для получения выписку с карточного счета;
- обратиться в полицию с заявлением о внесении в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления.