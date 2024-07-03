Пенсионеры могут остаться без средств на карточках: о чем надо знать всем

Пенсионерам важно не разглашать свою банковскую или другую личную информацию, чтобы избежать мошенничества. В противном случае, украинские пенсионеры, которые получают выплаты на банковские карты, рискуют остаться без денег.

Мошеннические схемы с карточками: что надо знать

Как сообщается, часто мошенники пытаются получить банковскую информацию от доверчивых пенсионеров, придумывая различные предлоги: как вот изменения или уточнения по банковской карте, возможна блокировка счета.

Читайте также: В июле пенсии не будет: кому из украинцев не поступят выплаты

В некоторых случаях мошенники могут звонить, запрашивать личные данные и уточнять информацию о вашей карте. Важно не отвечать на такие вопросы и самостоятельно позвонить в банк, чтобы проверить, действительно ли их сотрудники осуществляли эти звонки.

Что делать, если мошенники узнали информацию

Также не стоит открывать незнакомые ссылки в социальных сетях, ведь это может быть мошеннической ловушкой. Также не стоит вводить паспортные данные, реквизиты банковской карты и тому подобное.

В случае, если мошенникам удалось получить конфиденциальную информацию, нужно:

позвонить в банк и заблокировать карту;

обратиться в отделение банка для получения выписку с карточного счета;

обратиться в полицию с заявлением о внесении в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления.

! Кроме заявления в полицию, необходимо предоставить копию паспорта, идентификационного кода, договор с банком, заявление об открытии счета, а также информацию об абонентских номерах мобильных телефонов, закреплены за указанными банковскими счетами, и номера, с которых звонили мошенники.