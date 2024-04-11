В апреле значительная часть пенсионеров ВПЛ не получила выплаты

В начале апреля значительная часть украинских пенсионеров из числа ВПЛ осталась без выплат. Все потому, что они не прошли обязательную процедуру идентификации.

Выплаты с идентификацией

Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны регулярно подтверждать свою личность через физическую идентификацию.

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Впрочем, если не пройти идентификацию, выплаты не будут начисляться. Например, по данным Главного управления ПФУ в Винницкой области, только половина из 2 965 пенсионеров региона получила свои пенсионные выплаты в апреле. У других ВПЛ выплаты были временно остановлены.

Как пройти идентификацию

! Такая ситуация характерна для многих регионов. Если лицо не проходит идентификацию вовремя, его выплаты приостанавливаются, и накапливаются на расчетном счете.

Идентификацию для выплат пенсий можно пройти несколькими способами:

Лично посетив отделение Ощадбанка или сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом.

Через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда с помощью электронной подписи "Дія.Підпис", который можно получить в мобильном приложении государственного портала электронных услуг.

Используя видеосвязь в территориальном органе Пенсионного фонда.

Для пенсионеров за рубежом – получения в дипломатическом учреждении Украины документа о том, что лицо жива, и отправки его вместе с заявлением в Пенсионный фонд по почте или через вебпортал с электронной подписью.

Распространенные вопросы об идентификации

Когда следует подавать запрос на идентификацию? Как только пенсионер получит сообщение от Пенсионного фонда о необходимости идентификации, стоит немедленно подать запрос. Выбор времени для подачи заявления – за самим пенсионером.

Где можно получить информацию об идентификации? Вся необходимая информация находится по электронному адресу, указанной в сообщении от ПФУ, или через личный кабинет на сайте pfu.gov.ua в разделе "Мой профиль".

Какие документы необходимы для идентификации через видеосвязь? Необходимо иметь при себе:

Паспорт;

Идентификационный код;

Документы, подтверждающие место пребывания (для ВПЛ);

Документ о праве на представительство (при необходимости).

Возможна ли идентификация с помощью третьего лица? Да, во время идентификации можно привлечь родственников или других лиц для помощи. В этом случае важно указать в заявлении информацию о необходимости ассистента.