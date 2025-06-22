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Экономика Тарифы Долги из ниоткуда: почему украинцам начисляют лишнее за газ
22 июня, 14:01
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Долги из ниоткуда: почему украинцам начисляют лишнее за газ

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Украинцы жалуются на неожиданные долги за газ из-за возможных технических сбоев и ошибок потребителей, такие как неправильные реквизиты и задержка передачи показателей счетчика.
  • Во избежание долгов необходимо передавать данные счетчика ежемесячно с 28 до 5 числа и вовремя оплачивать до 25 числа.

Украинцы начали массово жаловаться на неожиданные долги в платежках за газ. В Нафтогазе объяснили, почему возникла такая ситуация и что делать потребителям.

Почему появляются несуществующие долги за газ

Как сообщили в "Нафтогазе", основная причина "фейковой" задолженности в платежках может внезапно появляться не только из-за технических сбоев в компании, но и из-за распространенных ошибок самих потребителей газа, передает 24 Канал.

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Как отмечают в компании, долг может появиться из-за ряда моментов:

  • если неправильно указать реквизиты при оплате;
  • не передавать вовремя показатели счетчика;
  • или задерживать оплату.

В частности, стоит помнить: передавать данные нужно ежемесячно с 28 числа до 5 числа, а платеж следует осуществить до 25-го числа.

Чем грозит нерегулярная оплата за газ потребителю

Если потребитель не произвел оплату за потребленный газ до 25 числа текущего месяца, эта сумма автоматически переносится в счет следующего месяца как задолженность. Поэтому важно оплачивать вовремя, чтобы избежать появления долгов в платежках.