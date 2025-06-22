Долги из ниоткуда: почему украинцам начисляют лишнее за газ
- Украинцы жалуются на неожиданные долги за газ из-за возможных технических сбоев и ошибок потребителей, такие как неправильные реквизиты и задержка передачи показателей счетчика.
- Во избежание долгов необходимо передавать данные счетчика ежемесячно с 28 до 5 числа и вовремя оплачивать до 25 числа.
Украинцы начали массово жаловаться на неожиданные долги в платежках за газ. В Нафтогазе объяснили, почему возникла такая ситуация и что делать потребителям.
Почему появляются несуществующие долги за газ
Как сообщили в "Нафтогазе", основная причина "фейковой" задолженности в платежках может внезапно появляться не только из-за технических сбоев в компании, но и из-за распространенных ошибок самих потребителей газа, передает 24 Канал.
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Как отмечают в компании, долг может появиться из-за ряда моментов:
- если неправильно указать реквизиты при оплате;
- не передавать вовремя показатели счетчика;
- или задерживать оплату.
В частности, стоит помнить: передавать данные нужно ежемесячно с 28 числа до 5 числа, а платеж следует осуществить до 25-го числа.
Чем грозит нерегулярная оплата за газ потребителю
Если потребитель не произвел оплату за потребленный газ до 25 числа текущего месяца, эта сумма автоматически переносится в счет следующего месяца как задолженность. Поэтому важно оплачивать вовремя, чтобы избежать появления долгов в платежках.