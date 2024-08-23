Национальный кэшбэк может увеличить украинское ВВП

Программа "Национальный кэшбек" должна была быть запущена раньше. Согласно последним данным она начнет работать с сентября этого года.

На сколько может вырасти ВВП

Правительство готовится к запуску программы "Национальный кэшбек". Благодаря нововведению, украинцы смогут получить компенсацию за свои покупки.

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Надежда Бегун Заместитель министра экономики Украины Наши прогнозы показывают, что программа "Национальный кэшбек" может добавить 0,25 процентного пункта к росту ВВП до конца года.

Кэшбек будет предоставляться исключительно за покупку товаров украинского производства. Возвращенные средства можно задонатить, потратить на оплату коммуналки и покупку военных облигаций.

Программа "Национальный кэшбек" является частью составляющей программы "Сделано в Украине". Это большая программа в которой есть много инициатив. На этот год мы вообще рассчитывали от всех инициатив этой программы рост на 1% ВВП,

– отмечает Бегун.

Обратите внимание! В соответствии с решение Кабмина, в декабре этого года этот кэшбек начисляться не будет.