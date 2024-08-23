На скільки може зрости ВВП

Уряд готується до запуску програми "Національний кешбек". Завдяки нововведенню, українці зможуть отримати компенсацію за свої покупки.

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Надія Бігун Заступниця міністра економіки України Наші прогнози показують, що програма "Національний кешбек" може додати 0,25 відсоткового пункту до зростання ВВП до кінця року.

Кешбек надаватиметься виключно за покупку товарів українського виробництва. Повернені кошти можна задонатити, витратити на оплату комуналки та покупку військових облігацій.

Програма "Національний кешбек" є частиною складової програми "Зроблено в Україні". Це велика програма в якій є багато ініціатив. На цей рік ми взагалі розраховували від всіх ініціатив цієї програми зростання на 1% ВВП,

– наголошує Бігун.

Зверніть увагу! Відповідно до рішення Кабміну, у грудні цього року цей кешбек нараховуватись не буде.