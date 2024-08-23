Почему украинские деньги "не сгорят" в банках

Как заметил финансовый аналитик Алексей Козырев, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, которые находятся на счетах банков.

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Аналитик отмечает, что речь идет о средствах физлиц, в частности срочные и на текущих счетах.

Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно,

– говорит Козырев.

Интересно! Объем всех средств населения и физических лиц-предпринимателей, которые находятся в банках, составляет, около 1,2 миллиарда гривен, по данным Фонда гарантирования.

В то же время в ОВГЗ банки держат 726,45 миллиарда гривен,

В депозитных сертификатах Национального банка overnite, по состоянию на 21 августа, – 361,22 миллиарда гривен,

В депозитных сертификатах, размещенных на тендерах ("трехмесячные депозитные сертификаты") – еще 156,24 миллиарда гривен.

В то же время Козырев объясняет, что сейчас есть большой объем избыточной ликвидности в банках. Это составляет проблему для украинской экономики.

Было бы лучше, если бы эти средства использовались в реальном секторе, например, через предоставление кредитов,

– добавляет он.

Впрочем, этого сейчас или вообще не происходит, или происходит лишь в небольших объемах.