Фурса объяснил, почему правительство не разрешило "Нафтогазу" заплатить по облигациям

"Нафтогаз" намеревался погасить свой долг перед инвесторами, однако правительство не допустило этого. Поэтому произошел дефолт компании.

Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, проведение платежа "Нафтогазом" могло помешать самому правительству вести переговоры с инвесторами.

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Как "Нафтогаз" допустил дефолт

Фурса отметил, что дефолт компании произошел не потому, что она не платит. Дело в том, что "Нафтогаз" не успел быстро договориться с инвесторами о реструктуризации.

А это произошло потому, что, к сожалению, были созданы ожидания у инвесторов соответствующие, что компания будет погашать свой долг,

– объяснил инвестбанкир.

По его словам, когда же за 2 недели до погашения долга "Нафтогаз" пришел к инвесторам, они стали в жесткую позицию и договориться не удалось. Потому и возник дефолт.

Почему правительство не разрешило "Нафтогазу" заплатить

Фурса отметил, что на самом деле правительство не допустило погашения НАК "Нафтогаз" ее долга. Речь идет о сумме в 335 миллионов долларов.

Компания хотела заплатить, но правительство этого не допустило для того, чтобы этот платеж "Нафтогаза" не помешал самому правительству, Минфину сейчас провести переговоры с инвесторами,

– заявил он.

По словам инвестбанкира, если бы "Нафтогаз" заплатил, тогда как Украина как государство предложила инвесторам реструктуризацию, то у них возникли бы вопросы и это бы усложнило переговоры по реструктуризации государственного долга.

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К чему готовиться этой зимой

Фурса отметил, что "Нафтогаз" был в переговорах с Европейским банком реконструкции и развития на сумму около 1 миллиарда долларов, чтобы иметь деньги на закупку газа. Переговоры заблокированы, потому что ЕБРР не может кредитовать компанию, которая находится в состоянии дефолта.

Поэтому, по мнению инвестбанкира, вероятнее всего, этой зимой будет тяжело. Нам следует готовиться к жесткой экономии, учитывая цену на газ, которая сейчас есть.

Это более 2300 долларов за тысячу кубометров. Это почти в 10 раз больше, чем было у нас несколько лет назад, это высокая цена,

– отметил он.

Инвестбанкир добавил, что даже если бы "Нафтогаз" взял у ЕБРР нужный миллиард долларов, то много газа бы не купил. Поэтому этой зимой будет мало газа, будут проблемы и нужно будет очень жестко экономить.

Что делать "Нафтогазу"

По словам Фурсы, ситуация у "Нафтогаза" неприятная и нужно было раньше решать вопросы с инвесторами в координации правительства и самой компании. Следовало ему заранее начать переговоры, предложить условия реструктуризации с запасом времени, чтобы успеть.

Что делать сейчас? Сейчас, во-первых, дождаться суверенной реструктуризации, чтобы никому уже не мешать. А затем договориться на условиях, которые могут быть тождественны государственным,

– отметил он.

Он объяснил, что речь идет о договоренностях "Нафтогаза" с инвесторами по реструктуризации, чтобы быть не в состоянии дефолта, а реструктуризировать свой долг.

Что этому предшествовало

25 июля компания сообщила, что не получила согласия кредиторов на отсрочку погашения еврооблигаций на 335 миллионов долларов и предупредила о "жестком дефолте" по евробондам.

26 июля "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям.

Впоследствии в НАК "Нафтогаз" сообщили, что безотлагательно предложат новое соглашение по получению согласия владельцев еврооблигаций на отсрочку выплат по ним.

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