Raiffeisen прекращает открытие брокерских счетов в России

Raiffeisen банк до сих пор работает на территории России. Европейцы требуют от австрийского банка прекращения этой деятельности.

Что известно об этой ситуации

Как сообщают российские СМИ, Raiffeisen принял решение об ограничении возможности открытия новых брокерских счетов. Это нововведение будет действовать для розничных инвесторов из России.

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На решение российского подразделения Raiffeisen повлиял европейский регулятор. От австрийского банка требуется сократить свою деятельность на территории России.

Европейский центральный банк сформировал предписание для Raiffeisen о требовании сократить свою деятельность на территории России. Однако пока что решительных действий для реализации этого требования со стороны австрийского финучреждения нет.

При этом, те, счета, которые уже были открыты россиянами ранее, продолжат обслуживаться, без каких-либо ограничений. Более того, Raiffeisen и дальше будет работать со всеми категориями клиентов из России.

Райффайзен обещает постепенный выход с российской территории. По состоянию на теперь, банк лишь сокращает свою деятельность. Европейцы требуют от Raiffeisen полного закрытия в России.