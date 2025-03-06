Размер очередного транша МВФ Украине уменьшился: в НБУ назвали причину

Международный валютный фонд уменьшил размер очередного транша для Украины, который ожидается в марте. НБУ заверил, что Киев имеет достаточные источники для обеспечения внешнего финансирования.

Почему Украине уменьшили объем транша от МВФ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, по просьбе Украины Международный валютный фонд уменьшил объем транша, который ожидается в марте. Киев имеет достаточные источники внешнего финансирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг НБУ.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Это произошло после соответствующего обсуждения, и по большому счету по просьбе украинской стороны учитывая то, что сейчас мы имеем подтвержденные должным образом источники внешнего финансирования.

Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук объяснил, что, учитывая потребности платежного баланса и заверения от международных партнеров, по просьбе Украины миссия МВФ согласовала изменение структуры выплат и перенос финансирования на будущие периоды.