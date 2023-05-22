Россия продолжает зарабатывать на нефти: в этом ей помогают некоторые страны

22 мая 2023, 11:51
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Источник:

Spiegel

К сожалению, санкции до сих пор не мешают России зарабатывать на экспорте нефти. Обходить ограничения ему помогают третьи страны, которые переработанные нефтепродукты продают в Европу.

Напомним, что зимой прошлого года страны ЕС приняли ограничения по нефти и нефтепродуктам из России. В декабре было запрещено ввозить российскую нефть в Евросоюз морем, а в феврале эмбарго коснулось бензина и дизеля. Несмотря на это, Россия и дальше продолжает поставлять нефть в Европу. Это происходит из-за третьих стран, не соблюдающих ограничения.

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Какие страны помогают агрессорцы

Едва ли не первой в списке является Индия. Ежедневно в порты страны прибывает около 2 танкеров с нефтью.

По данным компании Kpler, танкеры с российской нефтью, кроме Индии, направляются в такие восточные страны, как Турция, Саудовская Аравия и т.д.

Законно или незаконно?

К слову, санкции против Москвы Индия не поддерживает. Сейчас импорт нефти в страну из России вырос в разы. Если до начала вторжения показатель составлял всего 1%, то в прошлом месяце – почти 40%.

  • Решить этот вопрос можно благодаря новому пакету санкций, содержащему ограничения против компании, помогающие России уклоняться.
  • Одиннадцатый санкционный пакет может предложить новый механизм борьбы с третьими странами, причастными к обходу санкций в пользу агрессорки.
Автор: Валерія Городинська