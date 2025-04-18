Гетманцев объяснил, почему Верховная Рада может не утвердить соглашение о полезных ископаемых
- Меморандум о полезных ископаемых между Украиной и США является лишь декларацией о намерениях, а не окончательным соглашением.
- Верховная Рада Украины утвердит соглашение только при условии, что не будет начисления долгов "задним числом".
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал новость о подписании Меморандума о полезных ископаемых между Украиной и США шагом вперед. Кроме того, он отметил, что Украина как никогда сейчас нуждается в инвестициях в восстановление от последствий войны. В то же время есть определенные нюансы, когда такое соглашение может быть не утверждено в Раде.
При каких условиях соглашение по полезным ископаемым не утвердят в Раде
Нардеп Даниил Гетманцев отметил в своем телеграмм-канале, что недавнее подписание Меморандума не является самим соглашением, а лишь декларацией о намерениях, передает 24 Канал.
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Кроме того, нардеп добавил, что Верховная Рада Украины утвердит его только в случаях, где Украине не будет начислено долгов "задним числом".
Если такое соглашение потребует ратификации в парламенте, то Верховная Рада утвердит его только в случаях, если там не будет начисленных в Украине "задним числом" долгов, условия будут взаимовыгодными и что не менее важно – мы принимаем все ответы по обеспечению надежных гарантий безопасности нашего государства.
Гетманцев добавил, что это также является позицией и самого президента Владимира Зеленского.
Важно! В четверг, 17 апреля, Украина и США подписали Меморандум о соглашении о полезных ископаемых. Есть предположение, что обе стороны завершат рассматривать экономическое соглашение уже до конца следующей недели.