Почему некоторые пенсионеры получают меньшие выплаты, чем им начислили
Источник:ПФУ
Часть пенсионеров в Украине получает меньшие выплаты, чем им реально начислили. Это связано с законодательными ограничениями, которые устанавливают максимальную и минимальную сумму пенсий.
Причина уменьшенной пенсии
Максимальный размер пенсии для большинства случаев определен как 10 прожиточных минимумов, что не превышает 23 610 гривен.
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Этот лимит учитывает все выплаты: надбавки, помощь, индексации и другие пенсионные доплаты, которые предусмотрены законодательством, кроме отдельных доплат лицам с особыми заслугами перед государством.
Если размер пенсии выше этого максимум, его уменьшают до допустимой границы, поэтому дополнительные надбавки не влияют на общий размер выплат.Важно знать! Поскольку максимальный размер пенсии привязан к прожиточному минимуму, он может увеличиваться из-за регулярных перерасчетов социальных выплат.
Когда у украинцев вырастут пенсии
Сейчас новый перерасчет или индексация пенсий не предусмотрены, однако в июне некоторые пенсионеры почувствуют рост своих выплат.
Увеличение выплат произойдет благодаря возрастным надбавкам. Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получат дополнительные 300 гривен. С возрастом сумма надбавки возрастает:
- для лиц от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- для лиц старше 80 лет – 570 гривен.