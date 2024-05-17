Почему некоторые пенсионеры получают меньшие выплаты, чем им начислили

Часть пенсионеров в Украине получает меньшие выплаты, чем им реально начислили. Это связано с законодательными ограничениями, которые устанавливают максимальную и минимальную сумму пенсий.

Причина уменьшенной пенсии

Максимальный размер пенсии для большинства случаев определен как 10 прожиточных минимумов, что не превышает 23 610 гривен.

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Этот лимит учитывает все выплаты: надбавки, помощь, индексации и другие пенсионные доплаты, которые предусмотрены законодательством, кроме отдельных доплат лицам с особыми заслугами перед государством.

Если размер пенсии выше этого максимум, его уменьшают до допустимой границы, поэтому дополнительные надбавки не влияют на общий размер выплат.

Когда у украинцев вырастут пенсии

Поскольку максимальный размер пенсии привязан к прожиточному минимуму, он может увеличиваться из-за регулярных перерасчетов социальных выплат.

Сейчас новый перерасчет или индексация пенсий не предусмотрены, однако в июне некоторые пенсионеры почувствуют рост своих выплат.

Увеличение выплат произойдет благодаря возрастным надбавкам. Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получат дополнительные 300 гривен. С возрастом сумма надбавки возрастает:

для лиц от 75 до 79 лет – 456 гривен;

для лиц старше 80 лет – 570 гривен.

Доплаты начисляются автоматически, поэтому подавать заявления в Пенсионный фонд не нужно. Единственное условие для получения надбавки – основная пенсия не должна превышать