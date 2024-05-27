Некоторые украинцы рискуют потерять субсидию: как возобновить выплаты
Некоторые граждане Украины рискуют потерять субсидии на коммунальные услуги. Они должны подать повторное заявление, чтобы избежать этого.
Почему субсидию могут отменить
Если в составе домохозяйств происходят определенные изменения, то следует обновить информацию об этом, подав заявление в ПФУ или ЦНАП.
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Хотя большинство получателей субсидий имеют автоматическое переназначение на новый период, некоторые категории граждан не входят в эту автоматизацию.
В частности, Пенсионный фонд ежегодно в мае обновляет данные о праве на субсидию, используя информацию из официальных реестров.Заметьте! Однако, лицам, не соответствующим условиям для автоматического обновления, необходимо самостоятельно подать соответствующие документы для обновления субсидии.
Кому надо обновить данные
До 1 июля 2024 года необходимо подать заявление на субсидию заново, если вы уже пользовались помощью ранее, в следующих случаях:
- В вашем домохозяйстве проживают внутренне перемещенные лица;
- Жилье находится в аренде;
- Не все зарегистрированные лица фактически проживают в домохозяйстве;
- Вам необходима субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;
- На отопительный сезон была назначена субсидия в размере 0 гривен.
Если же размер субсидии, назначен в мае, не изменился, подавать новое заявление не нужно.Обратите внимание! Также необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), если произошли изменения в составе вашего домохозяйства или были осуществлены значительные покупки, влияющие на субсидию.
Чтобы подать заявление на субсидию на коммунальные услуги, вы можете:
- Обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда, Центра предоставления административных услуг или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета;
- Отправить заявление и копии документов по почте в адрес органа ПФУ;
- Подать заявление онлайн через портал или мобильное приложение ПФУ, или через портал "Дія".