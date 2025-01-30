В одной из стран ЕС может произойти отключение света на 72 часа

Эстония планирует отключаться от российской энергосистемы. Полное отсоединение запланировано на 25 февраля.

Почему в Эстонии могут отключить свет

Эстония планирует отключиться от российской энергосистемы, чтобы полностью перейти на Западную, сообщает 24 Канал со ссылкой на Postimees.

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Из-за этого перехода могут произойти масштабные отключения. Однако по словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, страна готова к любому сценарию, поэтому нужно сохранять спокойствие.

Кристен Михал Премьер-министр Эстонии В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий – отключение электричества на 72 часа.

Нужно понимать, что переход на европейскую энергосистему это важный шаг в обеспечении безопасности региона.

Напомним! Недавно страны Балтии объявили о готовности к отключению от российской энергосистемы. Литва, Латвия и Эстония планируют подключиться к континентальной европейской системе ENTSO-E.