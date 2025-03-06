Почему в платежках "Нафтогаза" появляются долги

В компании "Нафтогаз" объяснили клиентам, почему в платежках может появиться долг. В частности, это происходит из-за нарушения определенных правил.

Почему в платежке за газ появляется долг

Как объяснили в "Нафтогазе", иногда случается, что оплата может быть осуществлена, но в платежке все равно появляется долг. В компании отметили, что контроль перед оплатой является гарантией своевременного поступления средств.

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Обычно это из-за ошибки в уникальном номере лицевого счета клиента "Нафтогаза". Также, если введенные цифры неправильные или пропущенные, это может привести к задержке зачисления средств или их ошибочного перевода на другой счет.

Такое случается даже с самыми внимательными, особенно, когда платишь в спешке. Чтобы избежать этого, стоит сверить все данные перед оплатой. Это всего несколько секунд, которые могут спасти от долгого решения трудностей,

– сообщили в компании.

В Нафтогазе отметили, что исправление таких ситуаций требует времени и иногда требует дополнительных обращений в службу поддержки или банк.

Как избежать долгов за газ

Чтобы избежать долга в платежке, нужно сделать несколько простых шагов: