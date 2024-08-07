Суд отменил почти 90% штрафов от ТЦК

ТЦК имеет возможность выписывать штрафы украинцам. Большинство из них были отклонены в судебном порядке.

О каких штрафах идет речь

Продолжается пересмотр дел, касающихся штрафов за нарушение правил воинского учета. Речь идет об изменениях в статье 210 КУоАП, вступивших в силу в мае этого года.

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С начала 2024 года в исполнительную службу поступило ориентировочно 12 тысяч штрафов такого года. Все они были переданы Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Почему отменили штрафы

Размер этих штрафов варьируется в пределах от 17 до 25 тысяч гривен.

88% судебных дел завершились отменой штрафов по разным причинам. В общем произошло закрытие 30 дел с таким результатом.

Суммарно украинские суды рассмотрели около 34 дел с требованием украинцев обжаловать штраф.

Основные причины отмены штрафов:

64,7% – штраф за несуществующие нормы на момент нарушения;

20,6% – отсутствие доказательств и нарушение процедуры;

2,9% – другие причины.