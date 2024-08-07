О каких штрафах идет речь
Продолжается пересмотр дел, касающихся штрафов за нарушение правил воинского учета. Речь идет об изменениях в статье 210 КУоАП, вступивших в силу в мае этого года.
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С начала 2024 года в исполнительную службу поступило ориентировочно 12 тысяч штрафов такого года. Все они были переданы Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Почему отменили штрафы
88% судебных дел завершились отменой штрафов по разным причинам. В общем произошло закрытие 30 дел с таким результатом.
Основные причины отмены штрафов:
- 64,7% – штраф за несуществующие нормы на момент нарушения;
- 20,6% – отсутствие доказательств и нарушение процедуры;
- 2,9% – другие причины.