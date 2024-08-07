Про які штрафи йдеться

Триває перегляд справ, що стосуються штрафів за порушення правил військового обліку. Йдеться про зміни у статті 210 КУпАП, що набрали чинності у травні цього року.

Читайте також Майже 108 мільярдів євро: ЄС підрахував скільки грошей вже надано Україні

З початку 2024 року у виконавчу службу надійшло орієнтовно 12 тисяч штрафів такого року. Усі вони були передані Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Зверніть увагу! Розмір цих штрафів варіюється в межах від 17 до 25 тисяч гривень.

Чому скасували штрафи

88% судових справ завершились скасуванням штрафів з різних причин. Загалом відбулося закриття 30 справ з таким результатом.

Зауважте! Сумарно українські суди розглянули близько 34 справ з вимогою українців оскаржити штраф.

Основні причини скасування штрафів:

64,7% – штраф за неіснуючі норми на момент порушення;

20,6% – відсутність доказів та порушення процедури;

2,9% – інші причини.

Зверніть увагу! Найбільша кількість скасувань відбулася через зміни у Законі України.