Про які штрафи йдеться
Триває перегляд справ, що стосуються штрафів за порушення правил військового обліку. Йдеться про зміни у статті 210 КУпАП, що набрали чинності у травні цього року.
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З початку 2024 року у виконавчу службу надійшло орієнтовно 12 тисяч штрафів такого року. Усі вони були передані Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Чому скасували штрафи
88% судових справ завершились скасуванням штрафів з різних причин. Загалом відбулося закриття 30 справ з таким результатом.
Основні причини скасування штрафів:
- 64,7% – штраф за неіснуючі норми на момент порушення;
- 20,6% – відсутність доказів та порушення процедури;
- 2,9% – інші причини.