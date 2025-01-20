В Украине сократился уровень безработицы: будет ли продолжаться эта тенденция дальше

В Украине постепенно сокращается уровень официальной безработицы. Со временем, ситуация будет улучшаться, безработных станет меньше.

Как изменится уровень безработицы в Украине

Уровень официальной безработицы упал до исторического минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сократилось количество безработных в Украине:

по состоянию на декабрь 2024 года, в Украине официально зарегистрировано – 94,2 тысячи человек как безработные;

в аналогичный период 2023 года таких граждан было – 96,1 тысячи.

В то же время количество вакантных должностей изменилось так:

на конец 2024 года количество свободных рабочих мест достигло 46,7 тысячи;

в 2023 это значение составляло – 32,4 тысячи.

Будет ли расти количество безработных в Украине

В 2024 году уровень безработицы в Украине составит – 14,2%. В последующие годы это значение будет меняться так:

в 2025 году этот показатель снизится до 11,6%;

в 2026 году – до 10,6%.

Обратите внимание! Снижение уровня безработицы обусловлено увеличением спроса на работников. В частности, на высококвалифицированные кадры.