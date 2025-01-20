20 января 2025, 13:56
В Украине сократился уровень безработицы: будет ли продолжаться эта тенденция дальше
В Украине постепенно сокращается уровень официальной безработицы. Со временем, ситуация будет улучшаться, безработных станет меньше.
Как изменится уровень безработицы в Украине
Уровень официальной безработицы упал до исторического минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Атаки хуситов ударили по мировой экономике: сколько составила сумма убытков в 2024 году
Как сократилось количество безработных в Украине:
- по состоянию на декабрь 2024 года, в Украине официально зарегистрировано – 94,2 тысячи человек как безработные;
- в аналогичный период 2023 года таких граждан было – 96,1 тысячи.
В то же время количество вакантных должностей изменилось так:
- на конец 2024 года количество свободных рабочих мест достигло 46,7 тысячи;
- в 2023 это значение составляло – 32,4 тысячи.
Будет ли расти количество безработных в Украине
В 2024 году уровень безработицы в Украине составит – 14,2%. В последующие годы это значение будет меняться так:
- в 2025 году этот показатель снизится до 11,6%;
- в 2026 году – до 10,6%.
Обратите внимание! Снижение уровня безработицы обусловлено увеличением спроса на работников. В частности, на высококвалифицированные кадры.