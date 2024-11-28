Почему в некоторых регионах Украины свет выключают чаще

Объединенная энергосистема Украины делится на подсистемы. Нужно понимать, что мощности перераспределения электроэнергии между подсистемами ограничены.

От чего зависит количество отключений

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом отметил, что энергетики из западной подсистемы не имеют возможности передавать в восточную часть энергию в том объеме, который может быть нужен.

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Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Линий электропередач, которые соединяют подсистемы, не хватает или они повреждены, поэтому невозможно выровнять, например, объемы потребления электрической энергии или объемы недостатка электрической энергии в разных регионах из-за ограничений, которые существуют в системе.

Именно поэтому, по словам Рябцева, в каждой части Украины выключают свет на разные временные промежутки.

Обратите внимание! Как отметил эксперт, сбалансировать систему будет возможно после того, как энергетические объекты перестанут обстреливать.

Эксперт Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу заметил, что погода также является важным фактором, влияющим на количество отключений. Не стоит нивелировать и последствия атак россиян на определенную область.

Юрий Корольчук Соучредитель Института энергетических стратегий В Одесской области на самом деле всегда было больше повреждений, ведь там проходит линия трафика, где везут не просто обычные товары, а военное оборудование. Поэтому россияне пытаются "разбить" этот коридор. В том числе страдает и электроэнергия, которая дает возможность функционировать полноценно железной дороге, которая, в свою очередь, является ключевой для перевозок.

Корольчук отмечает, что сейчас едва ли не наибольшее количество отключений именно в Днепропетровской области. Этот регион страдает как из-за влияния погоды, так и в результате регулярных российских атак.