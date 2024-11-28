Почему в некоторых регионах Украины свет выключают чаще
Объединенная энергосистема Украины делится на подсистемы. Нужно понимать, что мощности перераспределения электроэнергии между подсистемами ограничены.
От чего зависит количество отключений
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом отметил, что энергетики из западной подсистемы не имеют возможности передавать в восточную часть энергию в том объеме, который может быть нужен.
Читайте также Евро бьет рекорды: цена снова вернулась к 44 гривнам
Линий электропередач, которые соединяют подсистемы, не хватает или они повреждены, поэтому невозможно выровнять, например, объемы потребления электрической энергии или объемы недостатка электрической энергии в разных регионах из-за ограничений, которые существуют в системе.
Именно поэтому, по словам Рябцева, в каждой части Украины выключают свет на разные временные промежутки.
Обратите внимание! Как отметил эксперт, сбалансировать систему будет возможно после того, как энергетические объекты перестанут обстреливать.
Эксперт Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу заметил, что погода также является важным фактором, влияющим на количество отключений. Не стоит нивелировать и последствия атак россиян на определенную область.
В Одесской области на самом деле всегда было больше повреждений, ведь там проходит линия трафика, где везут не просто обычные товары, а военное оборудование. Поэтому россияне пытаются "разбить" этот коридор. В том числе страдает и электроэнергия, которая дает возможность функционировать полноценно железной дороге, которая, в свою очередь, является ключевой для перевозок.
Корольчук отмечает, что сейчас едва ли не наибольшее количество отключений именно в Днепропетровской области. Этот регион страдает как из-за влияния погоды, так и в результате регулярных российских атак.