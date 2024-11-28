Від чого залежить кількість відключень

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом наголосив, що енергетики із західної підсистеми не мають змоги передавати у східну частину енергію у тому обсязі, який може бути потрібен.

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Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Ліній електропередач, які з'єднують підсистеми, не вистачає або вони пошкоджені, тому неможливо вирівняти, наприклад, обсяги споживання електричної енергії чи обсяги нестачі електричної енергії в різних регіонах через обмеження, які існують в системі.

Саме тому, за словами Рябцева, у кожній частині України вимикають світло на різні часові проміжки.

Зверніть увагу! Як наголосив експерт, збалансувати систему буде можливо після того, як енергетичні об'єкти перестануть обстрілювати.

Експерт Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу зауважив, що погода також є важливим чинником, що впливає на кількість відключень. Не варто нівелювати і наслідки атак росіян на певну область.

Юрій Корольчук Співзасновник Інституту енергетичних стратегій В Одеській області насправді завжди було більше пошкоджень, адже там проходить лінія трафіку, де везуть не просто звичайні товари, а військове обладнання. Відтак росіяни намагаються "розбити" цей коридор. У тому числі страждає й електроенергія, яка дає можливість функціонувати повноцінно залізниці, яка, своєю чергою, є ключовою для перевезень.

Корольчук зауважує, що зараз чи не найбільша кількість відключень саме у Дніпропетровській області. Цей регіон страждає як через вплив погоди, так і внаслідок регулярних російських атак.