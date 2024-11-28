Від чого залежить кількість відключень
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом наголосив, що енергетики із західної підсистеми не мають змоги передавати у східну частину енергію у тому обсязі, який може бути потрібен.
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Ліній електропередач, які з'єднують підсистеми, не вистачає або вони пошкоджені, тому неможливо вирівняти, наприклад, обсяги споживання електричної енергії чи обсяги нестачі електричної енергії в різних регіонах через обмеження, які існують в системі.
Саме тому, за словами Рябцева, у кожній частині України вимикають світло на різні часові проміжки.
Зверніть увагу! Як наголосив експерт, збалансувати систему буде можливо після того, як енергетичні об'єкти перестануть обстрілювати.
Експерт Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу зауважив, що погода також є важливим чинником, що впливає на кількість відключень. Не варто нівелювати і наслідки атак росіян на певну область.
В Одеській області насправді завжди було більше пошкоджень, адже там проходить лінія трафіку, де везуть не просто звичайні товари, а військове обладнання. Відтак росіяни намагаються "розбити" цей коридор. У тому числі страждає й електроенергія, яка дає можливість функціонувати повноцінно залізниці, яка, своєю чергою, є ключовою для перевезень.
Корольчук зауважує, що зараз чи не найбільша кількість відключень саме у Дніпропетровській області. Цей регіон страждає як через вплив погоди, так і внаслідок регулярних російських атак.