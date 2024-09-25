Какой период не засчитывается в общее количество стажа
Источник:ПФУ
Лицо должно приобрести определенную норму стажа для того чтобы выйти на заслуженный отдых. Если гражданин не успеет это сделать, он не сможет получать свою пенсию.
Когда стаж засчитывается
Стаж засчитывается в том случае, когда за период работы уплачен ЕСВ. В 2024 году этот взнос составляет 1 760 гривен в месяц, сообщает ПФУ.
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Напомним! Минимальный страховой взнос рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты (с 1 апреля 2024 года эта выплата – 8 тысяч гривен).
В стаж также может засчитываться:
- период военной службы;
- время заключения, если лицо было оправдано и реабилитировано;
- период заключения лица в концлагерях и других местах принудительного содержания во время Великой Отечественной войны;
- декрет (период ухода за ребенком) и тому подобное.
То есть, лицо, которое не было официально трудоустроено или не имеет документов, подтверждающих работу в конкретный период, не получает стаж за это время.
Обратите внимание! Если лицо не смогло приобрести нужное количество стажа, оно может получить социальную пенсию, как денежную помощь от государства.