Какая пенсия предоставляется военному пенсионеру в доме-интернате
Источник:ПФУ
Часть украинских пенсионеров проживает в домах-интернатах. Это специальное заведение, где человек может получить профессиональный уход, по необходимости.
Какое обеспечение таких пенсионеров
Финансовое обеспечение военных пенсионеров регулируется статьей 56 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" и статьей 48 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Во время пребывания пенсионера из числа военнослужащих на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (заведении) ему выплачивается 25% назначенной пенсии,
– объясняют в ПФУ.
При этом, если пенсионер "выбывает" из дома-интернета на лечение, его обеспечение возрастает.
В течение периода лечения пенсионера, в том числе в госпитале, выплачивается 100% назначенной пенсии,
– говорится в сообщении ПФУ.