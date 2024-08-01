Какая пенсия предоставляется военному пенсионеру в доме-интернате

Часть украинских пенсионеров проживает в домах-интернатах. Это специальное заведение, где человек может получить профессиональный уход, по необходимости.

Какое обеспечение таких пенсионеров

Финансовое обеспечение военных пенсионеров регулируется статьей 56 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" и статьей 48 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Во время пребывания пенсионера из числа военнослужащих на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (заведении) ему выплачивается 25% назначенной пенсии,

– объясняют в ПФУ.

При этом, если пенсионер "выбывает" из дома-интернета на лечение, его обеспечение возрастает.

В течение периода лечения пенсионера, в том числе в госпитале, выплачивается 100% назначенной пенсии,

– говорится в сообщении ПФУ.

Администрация дома-интерната обязана в трехдневный срок известить ПФУ о выезде пенсионера на лечение. При этом, в документе должна быть указана дата выбытия и возвращения лица.