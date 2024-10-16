Об этом нужно знать работающим пенсионерам: почему вы можете потерять часть пенсии

Размер пенсии зависит от многих факторов. В том числе на сумму влияет и то, трудоустроено ли лицо.

Почему вы можете потерять часть пенсии

Некоторые пенсионеры могут потерять до 20% от пенсии. Так происходит, если пенсионер продолжил работать, однако не известил Пенсионный фонд об этом, сообщает ПФУ.

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Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Обратите внимание! На сообщение об изменениях (например, трудоустройство) лицо имеет 10 дней.

Компенсация расходов ПФУ может происходить:

добровольно – лицо самостоятельно возвращает "лишние" средства;

принудительно – ПФУ забирает у пенсионера до 20% от пенсии ежемесячно, пока не будут покрыты все чрезмерные расходы.

Заметьте! ПФУ нужно сообщать и об увольнении с работы. Благодаря этому пенсия может вырасти, в частности, через начисление специальных надбавок.