Из-за этого вам в сентябре не поступит пенсия: что нужно знать украинцам
Источник:ПФУ
Украинцы должны своевременно сообщать Пенсионный фонд об определенных изменениях. Если этого не происходит, ПФУ может "штрафовать" таких нарушителей и замораживать пенсию этих лиц.
Из-за чего пенсия может не выплачиваться
ПФУ нужно сообщать об изменениях, которые влияют на пенсионные выплаты. На это лицо имеет 10 дней.
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К таким изменениям относятся:
- изменение места регистрации;
- трудоустройство;
- увольнение;
- начало и окончание предпринимательской деятельности;
- выезд за границу на ПМЖ;
- замена документов (например, получение нового паспорта);
- изменение или прекращение действия определенного статуса;
- изменение определенных данных важных для начисления пенсии (например, фамилии).
При обнаружении таких изменений, ПФУ может "удержать" средства лица на своих счетах, пока не будут выяснены все обстоятельства и утверждены изменения.
Обратите внимание! Если лицо не сообщает ПФУ о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности своевременно, у него могут забирать до 20% от пенсии. Таким образом компенсируют избыточные расходы Пенсионного фонда.