Из-за этого вам в сентябре не поступит пенсия: что нужно знать украинцам

25 августа 2024, 14:26
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Автор: Анастасия Зорик

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ПФУ

Украинцы должны своевременно сообщать Пенсионный фонд об определенных изменениях. Если этого не происходит, ПФУ может "штрафовать" таких нарушителей и замораживать пенсию этих лиц.

Из-за чего пенсия может не выплачиваться

ПФУ нужно сообщать об изменениях, которые влияют на пенсионные выплаты. На это лицо имеет 10 дней.

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К таким изменениям относятся:

  • изменение места регистрации;
  • трудоустройство;
  • увольнение;
  • начало и окончание предпринимательской деятельности;
  • выезд за границу на ПМЖ;
  • замена документов (например, получение нового паспорта);
  • изменение или прекращение действия определенного статуса;
  • изменение определенных данных важных для начисления пенсии (например, фамилии).

При обнаружении таких изменений, ПФУ может "удержать" средства лица на своих счетах, пока не будут выяснены все обстоятельства и утверждены изменения.

Обратите внимание! Если лицо не сообщает ПФУ о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности своевременно, у него могут забирать до 20% от пенсии. Таким образом компенсируют избыточные расходы Пенсионного фонда.