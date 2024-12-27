Часть украинцев переплачивает за электроэнергию: почему так происходит объяснил ДТЭК

27 декабря 2024, 13:51
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Автор: Анастасия Зорик

Некоторые украинцы переплачивают за электроэнергию. Это может происходить по разным причинам, в частности, из-за неисправности счетчика.

Как выявить неисправность счетчика

Обнаружить неисправность счетчика можно своевременно, если обратить внимание на определенные признаки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Выход из строя прибора учета не приводит к остановке электроснабжения, но может привести к ошибкам в подсчете электроэнергии,
– говорится в сообщении ДТЭК.

Какие признаки неисправности счетчика:

  • некорректно отображаются дата или время;
  • на дисплее счетчика отображается ошибка (например, надпись "ERROR");
  • подсчет потраченной электроэнергии остановился (несмотря на то, что вы продолжаете ее использовать);
  • свечение определенных индикаторов;
  • не работает переключатель и тому подобное.

Обратите внимание! Счетчик нельзя ремонтировать самостоятельно. Вмешиваться в работу устройства вообще незаконно, за это службы имеют право выписать штраф. Если вы заметили неисправность, нужно обратиться в специальную службу и вызвать специалиста.