Часть украинцев переплачивает за электроэнергию: почему так происходит объяснил ДТЭК

Некоторые украинцы переплачивают за электроэнергию. Это может происходить по разным причинам, в частности, из-за неисправности счетчика.

Как выявить неисправность счетчика

Обнаружить неисправность счетчика можно своевременно, если обратить внимание на определенные признаки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Выход из строя прибора учета не приводит к остановке электроснабжения, но может привести к ошибкам в подсчете электроэнергии,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Какие признаки неисправности счетчика:

некорректно отображаются дата или время;

на дисплее счетчика отображается ошибка (например, надпись "ERROR");

подсчет потраченной электроэнергии остановился (несмотря на то, что вы продолжаете ее использовать);

свечение определенных индикаторов;

не работает переключатель и тому подобное.

Обратите внимание! Счетчик нельзя ремонтировать самостоятельно. Вмешиваться в работу устройства вообще незаконно, за это службы имеют право выписать штраф. Если вы заметили неисправность, нужно обратиться в специальную службу и вызвать специалиста.