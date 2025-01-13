Платежка за доставку: почему надо платить за газ, которым вы не пользовались
Все украинцы, чьи дома подключены к газоснабжению, обязаны платить за его доставку. Платить надо, даже если газ фактически не используется.
Кто должен оплатить доставку газа
С 1 января платежки за доставку газа были пересчитаны на основе объемов потребления за 2024 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
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В случае отсутствия использования газа ежемесячный платеж рассчитывается в зависимости от типа подключения:
- 39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;
- 126 кубов в год – для подогрева воды и приготовления пищи;
- 314 кубов в год – в случае использования для отопления.
Несвоевременная оплата доставки газа может привести к судебным разбирательствам.
Оплата самого газа осуществляется в соответствии с показателями счетчиков, если они установлены.
Обратите внимание! В случае нулевого потребления необходимо ежемесячно, с 1 по 5 число, подавать предварительные показания, во избежание завышенных платежей.