Платежка за доставку: почему надо платить за газ, которым вы не пользовались

Все украинцы, чьи дома подключены к газоснабжению, обязаны платить за его доставку. Платить надо, даже если газ фактически не используется.

Кто должен оплатить доставку газа

С 1 января платежки за доставку газа были пересчитаны на основе объемов потребления за 2024 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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В случае отсутствия использования газа ежемесячный платеж рассчитывается в зависимости от типа подключения:

39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубов в год – для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубов в год – в случае использования для отопления.

Несвоевременная оплата доставки газа может привести к судебным разбирательствам.

Оплата самого газа осуществляется в соответствии с показателями счетчиков, если они установлены.

Обратите внимание! В случае нулевого потребления необходимо ежемесячно, с 1 по 5 число, подавать предварительные показания, во избежание завышенных платежей.