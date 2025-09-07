Защита от фальшивок: легко ли подделать гривну
- Гривну почти не подделывают: на миллион настоящих банкнот приходится лишь 3,3 подделки, что является меньшим показателем, чем в европейских странах.
- Украинскую валюту сложно подделать из-за высокого уровня защиты, что повышает доверие к валюте.
Современная гривна защищена не меньше, чем доллар или, например, евро. На сегодня украинская валюта действительно не уступает в этом банкнотам евро серии "Европа" или купюрам долларов США серии "Новая генерация" по защите.
Легко ли подделать гривны?
В частности летом текущего года на миллион настоящих гривен приходилось только 3,3 подделки, передает 24 Канал.
Читайте также Уникальные 200 гривен: какую монету выпустил НБУ
В то же время в европейских странах подобный показатель значительно выше. По итогам 2024 года он составил около 18 подделок.
В Нацбанке отмечают: украинцам просто проверить подлинность гривен, тогда как злоумышленники почти не могут идеально воспроизвести защитные элементы валюты. Причиной такой ситуации является несколько факторов:
- Свое производство. На Банкнотно-монетном дворе Национального банка изготавливают собственную защищенную бумагу. Кроме того, НБУ также самостоятельно печатает банкноты. То есть товар контролируется на всех этапах.
- Развитые технологии. Украинская валюта имеет более 20 элементов защиты. Среди них водяные знаки, специальные краски, которые меняют цвет, микротексты и элементы, светящиеся в ультрафиолете, изображения, которые видно только против света, полимерные ленты с эффектом движения,
- Образовательные кампании. Нацбанк учит как простых украинцев, так и бизнес всегда проверять купюры. Это работает так: чем больше людей знают о защите и проверке денег, тем меньше шансов столкнуться с подделкой.
Следует также добавить, что высокий уровень защиты влияет еще и на психологию человека. Объясняется это так: валюта, которую сложно подделать, вызывает больше у людей доверия.
Обратите внимание! А для страны, которая пережила не только гиперинфляцию 1990 годов, а еще и потрясения войны, это является чрезвычайно важным фактором.
Что делать, если есть сомнения относительно денег?
- Если есть сомнения относительно подлинности купюры, то следует обратиться в любой банк. Там должны принять банкноту и передать ее в Нацбанк.
- Для того, чтобы проверить купюру самостоятельно, необходимо тщательно осмотреть ее на свету, потрогать руками и подробно рассмотреть под разными углами.