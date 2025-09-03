Почему гривны почти никогда не подделывают?
Дело в том, что изготовление национальной украинской валюты сложное и дорогое, сообщает 24 Канал.
Читайте также Не в Украине: где на самом деле изготавливали первые гривны
Поэтому для злоумышленников выгоднее подделывать евро или доллары. Кроме того, эти средства можно сбывать за рубежом.
Однако в 2024 году Нацбанк зафиксировал умеренный рост количества подделок гривны. Это объясняется адаптацией преступников к реалиям военного положения.
Чаще всего в прошлом году, согласно информации НБУ, подделывали купюры двух номиналов:
- 500 гривен – (78% от всех изъятых фальшивых банкнот);
- 200 гривен – около 18%.
Заметьте! Другие номиналы (то есть от 1 до 1 000 гривен) встречались эпизодически. Более того, вместе они составили лишь 4% случаев.
Как проверить, настоящая ли банкнота?
Проверить банкноту на подлинность всегда можно. И для этого даже не нужны специальные приборы.
В частности провести проверку можно так:
- Прикоснуться. Если банкнотная бумага плотная, а портреты и отдельные элементы купюры имеют рельеф, то их легко и просто почувствовать пальцами.
- Посмотреть против света. Если деньги настоящие, то можно увидеться водяной знак с портретом и цифрой номинала, сквозной рисунок, соединяющийся в целостное изображение, и защитную ленту с микротекстом и трезубцем внутри бумаги.
- Наклонить. Если это сделать, краски меняют цвет, полимерная лента создает эффект движения, а под острым углом проявляется скрытое изображение номинала.
Важно! Если у человека есть сомнения относительно подлинности денег, то ему следует обратиться в банк.
Что известно о количестве поддельных купюр?
- По результатам 2024 года количество поддельных банкнот гривны возросло. Показатель приблизился к значениям 2021 года.
- Так на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных.