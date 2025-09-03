Почему гривны почти никогда не подделывают?

Дело в том, что изготовление национальной украинской валюты сложное и дорогое, сообщает 24 Канал.

Читайте также Не в Украине: где на самом деле изготавливали первые гривны

Поэтому для злоумышленников выгоднее подделывать евро или доллары. Кроме того, эти средства можно сбывать за рубежом.

Однако в 2024 году Нацбанк зафиксировал умеренный рост количества подделок гривны. Это объясняется адаптацией преступников к реалиям военного положения.

Чаще всего в прошлом году, согласно информации НБУ, подделывали купюры двух номиналов:

500 гривен – (78% от всех изъятых фальшивых банкнот); 200 гривен – около 18%.

Заметьте! Другие номиналы (то есть от 1 до 1 000 гривен) встречались эпизодически. Более того, вместе они составили лишь 4% случаев.

Как проверить, настоящая ли банкнота?

Проверить банкноту на подлинность всегда можно. И для этого даже не нужны специальные приборы.

В частности провести проверку можно так:

Прикоснуться. Если банкнотная бумага плотная, а портреты и отдельные элементы купюры имеют рельеф, то их легко и просто почувствовать пальцами. Посмотреть против света. Если деньги настоящие, то можно увидеться водяной знак с портретом и цифрой номинала, сквозной рисунок, соединяющийся в целостное изображение, и защитную ленту с микротекстом и трезубцем внутри бумаги. Наклонить. Если это сделать, краски меняют цвет, полимерная лента создает эффект движения, а под острым углом проявляется скрытое изображение номинала.

Важно! Если у человека есть сомнения относительно подлинности денег, то ему следует обратиться в банк.

Что известно о количестве поддельных купюр?