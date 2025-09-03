Чому гривні майже ніколи не підробляють?
Річ у тім, що виготовлення національної української валюти складне і дороге, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Не в Україні: де насправді виготовляли перші гривні
Тому для зловмисників вигідніше підробляти євро чи долари. Крім того, ці кошти можна збувати за кордоном.
Однак у 2024 році Нацбанк зафіксував помірне зростання кількості підробок гривні. Це пояснюється адаптацією злочинців до реалій воєнного стану.
Найчастіше минулого року, згідно з інформацією НБУ, підробляли купюри двох номіналів:
- 500 гривень – (78% від усіх вилучених фальшивих банкнот);
- 200 гривень – близько 18%.
Зауважте! Інші номінали (тобто від 1 до 1 000 гривень) зустрічалися епізодично. Ба більше, разом вони склали лише 4% випадків.
Як перевірити, чи справжня банкнота?
Перевірити банкноту на справжність завжди можна. І для цього навіть не потрібні спеціальні прилади.
Зокрема провести перевірку можна так:
- Доторкнутися. Якщо банкнотний папір щільний, а портрети й окремі елементи купюри мають рельєф, то їх легко та просто відчути пальцями.
- Подивитися проти світла. Якщо гроші справжні, то можна побачитися водяний знак із портретом і цифрою номіналу, наскрізний малюнок, що з’єднується у цілісне зображення, та захисну стрічку з мікротекстом і тризубом усередині паперу.
- Нахилити. Якщо це зробити, фарби змінюють колір, полімерна стрічка створює ефект руху, а під гострим кутом проявляється приховане зображення номіналу.
Важливо! Якщо в людини є сумніви щодо справжності грошей, то їй слід звернутися до банку.
Що відомо про кількість підроблених купюр?
- За результатами 2024 року кількість підроблених банкнот гривні зросла. Показник наблизився до значень 2021 року.
- Так на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених.