Чому гривні майже ніколи не підробляють?

Річ у тім, що виготовлення національної української валюти складне і дороге, повідомляє 24 Канал.

Тому для зловмисників вигідніше підробляти євро чи долари. Крім того, ці кошти можна збувати за кордоном.

Однак у 2024 році Нацбанк зафіксував помірне зростання кількості підробок гривні. Це пояснюється адаптацією злочинців до реалій воєнного стану.

Найчастіше минулого року, згідно з інформацією НБУ, підробляли купюри двох номіналів:

500 гривень – (78% від усіх вилучених фальшивих банкнот); 200 гривень – близько 18%.

Зауважте! Інші номінали (тобто від 1 до 1 000 гривень) зустрічалися епізодично. Ба більше, разом вони склали лише 4% випадків.

Як перевірити, чи справжня банкнота?

Перевірити банкноту на справжність завжди можна. І для цього навіть не потрібні спеціальні прилади.

Зокрема провести перевірку можна так:

Доторкнутися. Якщо банкнотний папір щільний, а портрети й окремі елементи купюри мають рельєф, то їх легко та просто відчути пальцями. Подивитися проти світла. Якщо гроші справжні, то можна побачитися водяний знак із портретом і цифрою номіналу, наскрізний малюнок, що з’єднується у цілісне зображення, та захисну стрічку з мікротекстом і тризубом усередині паперу. Нахилити. Якщо це зробити, фарби змінюють колір, полімерна стрічка створює ефект руху, а під гострим кутом проявляється приховане зображення номіналу.

Важливо! Якщо в людини є сумніви щодо справжності грошей, то їй слід звернутися до банку.

Що відомо про кількість підроблених купюр?