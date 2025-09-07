Легко ли подделать гривны?

В частности летом текущего года на миллион настоящих гривен приходилось только 3,3 подделки, передает 24 Канал.

В то же время в европейских странах подобный показатель значительно выше. По итогам 2024 года он составил около 18 подделок.

В Нацбанке отмечают: украинцам просто проверить подлинность гривен, тогда как злоумышленники почти не могут идеально воспроизвести защитные элементы валюты. Причиной такой ситуации является несколько факторов:

Свое производство. На Банкнотно-монетном дворе Национального банка изготавливают собственную защищенную бумагу. Кроме того, НБУ также самостоятельно печатает банкноты. То есть товар контролируется на всех этапах. Развитые технологии. Украинская валюта имеет более 20 элементов защиты. Среди них водяные знаки, специальные краски, которые меняют цвет, микротексты и элементы, светящиеся в ультрафиолете, изображения, которые видно только против света, полимерные ленты с эффектом движения, Образовательные кампании. Нацбанк учит как простых украинцев, так и бизнес всегда проверять купюры. Это работает так: чем больше людей знают о защите и проверке денег, тем меньше шансов столкнуться с подделкой.

Следует также добавить, что высокий уровень защиты влияет еще и на психологию человека. Объясняется это так: валюта, которую сложно подделать, вызывает больше у людей доверия.

Обратите внимание! А для страны, которая пережила не только гиперинфляцию 1990 годов, а еще и потрясения войны, это является чрезвычайно важным фактором.

Что делать, если есть сомнения относительно денег?