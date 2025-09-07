Чи легко підробити гривні?
Зокрема влітку поточного року на мільйон справжніх гривень припадало тільки 3,3 підробки, передає 24 Канал.
Водночас у європейських країнах подібний показник значно вище. За підсумками 2024 року він становив близько 18 підробок.
У Нацбанку наголошують: українцям просто перевірити справжність гривень, тоді як зловмисники майже не можуть ідеально відтворити захисні елементи валюти. Причиною такої ситуації є кілька факторів:
- Своє виробництво. На Банкнотно-монетному дворі Національного банку виготовляють власний захищений папір. Крім того, НБУ також самостійно друкує банкноти. Тобто товар контролюється на всіх етапах.
- Розвинені технології. Українська валюта має понад 20 елементів захисту. Серед них водяні знаки, спеціальні фарби, які змінюють колір, мікротексти та елементи, що світяться в ультрафіолеті, зображення, які видно лише проти світла, полімерні стрічки з ефектом руху,
- Освітні кампанії. Нацбанк навчає як простих українців, так і бізнес завжди перевіряти купюри. Це працює так: чим більше людей знають про захист і перевірки грошей, тим менше шансів зіштовхнутися з підробкою.
Слід також додати, що високий рівень захисту впливає ще й на психологію людини. Пояснюється це так: валюта, яку складно підробити, викликає більше в людей довіри.
Зверніть увагу! А для країни, яка пережила не тільки гіперінфляцію 1990 років, а ще й потрясіння війни, це є надзвичайно важливим фактором.
Що робити, якщо є сумніви щодо грошей?
- Якщо є сумніви щодо справжності купюри, то слід звернутися до будь-якого банку. Там повинні прийняти банкноту і передати її у Нацбанк.
- Для того, аби перевірити купюру самостійно, необхідно ретельно оглянути її на світлі, помацати руками та детально розглянути під різними кутами.