Чи легко підробити гривні?

Зокрема влітку поточного року на мільйон справжніх гривень припадало тільки 3,3 підробки, передає 24 Канал.

Читайте також Унікальні 200 гривень: яку монету випустив НБУ

Водночас у європейських країнах подібний показник значно вище. За підсумками 2024 року він становив близько 18 підробок.

У Нацбанку наголошують: українцям просто перевірити справжність гривень, тоді як зловмисники майже не можуть ідеально відтворити захисні елементи валюти. Причиною такої ситуації є кілька факторів:

Своє виробництво. На Банкнотно-монетному дворі Національного банку виготовляють власний захищений папір. Крім того, НБУ також самостійно друкує банкноти. Тобто товар контролюється на всіх етапах. Розвинені технології. Українська валюта має понад 20 елементів захисту. Серед них водяні знаки, спеціальні фарби, які змінюють колір, мікротексти та елементи, що світяться в ультрафіолеті, зображення, які видно лише проти світла, полімерні стрічки з ефектом руху, Освітні кампанії. Нацбанк навчає як простих українців, так і бізнес завжди перевіряти купюри. Це працює так: чим більше людей знають про захист і перевірки грошей, тим менше шансів зіштовхнутися з підробкою.

Слід також додати, що високий рівень захисту впливає ще й на психологію людини. Пояснюється це так: валюта, яку складно підробити, викликає більше в людей довіри.

Зверніть увагу! А для країни, яка пережила не тільки гіперінфляцію 1990 років, а ще й потрясіння війни, це є надзвичайно важливим фактором.

Що робити, якщо є сумніви щодо грошей?