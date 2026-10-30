Мошенники прикрываются именем ДТЭК: украинцев предупредили о небезопасных письмах

Мошенники придумали новый способ проникнуть в компьютеры украинцев, используя болезненную тему коммунальных платежей. На этот раз хакеры воспользовались именем ДТЭК.

В чем заключается ловушка для потребителей

Злоумышленники начали массово рассылать электронные письма якобы от "бухгалтера ДТЭК Энерго" с требованием срочно погасить долги за электроэнергию, сообщили в компании.

Однако на самом деле эти сообщения не имеют никакого отношения к ДТЭК. При этом они содержат опасные ссылки и файлы.

Если их открыть, мошенники могут получить доступ к вашему компьютеру. Пожалуйста, не переходите по подозрительным ссылкам и не загружайте неизвестные файлы,

– предупредили в ДТЭК.

Вместо этого компания советует проверять информацию о тарифах и задолженностях исключительно через официальные приложения своего поставщика. Например, жители Киева и Днепропетровщины могут сделать это безопасно через YASNO.

Как мошенники пытаются получить доступ к компьютерам

Подробности атаки сообщили в Госспецсвязи. Специалисты правительственной группы реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA зафиксировали эту волну писем 29 октября. За ней стоит группировка UAC-0050.

По данным ведомства, злоумышленники осуществили массовую рассылку электронных писем якобы от имени ДТЭК о погашении задолженности за электроэнергию.

Схема предусматривала несколько этапов:

к письму прилагался PDF-файл со ссылкой для якобы оплаты долга;

после перехода по ссылке загружался архив из облачного хранилища;

внутри находился еще один архив, защищенный паролем, и текстовый файл с ключом для его распаковки;

запуск вложенного файла приводил к установке программы LiteManager, которая позволяет удаленно управлять компьютером.

Таким образом, открытие файла могло предоставить злоумышленникам возможность удаленно получить доступ к устройству.

Поэтому в Госспецсвязи призывают быть особенно внимательными к электронным сообщениям с требованиями срочно погасить долг.

Ни в коем случае не следует переходить по сомнительным ссылкам и вводить пароли для распаковки неизвестных архивов,

– предупреждают специалисты.

Напомним, мошенники уже неоднократно использовали тему коммунальных платежей, чтобы выманивать деньги и личные данные украинцев. В частности, в мае 2025 года злоумышленники рассылали поддельные квитанции за коммунальные услуги. Они копировали вид настоящих квитанций, но указывали собственные реквизиты для оплаты.