Шахраї прикриваються ім’ям ДТЕК: українців попередили про небезпечні листи

У чому полягає пастка для споживачів

Зловмисники почали масово розсилати електронні листи нібито від "бухгалтера ДТЕК Енерго" з вимогою терміново погасити борги за електроенергію, повідомили в компанії.

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Однак насправді ці повідомлення не мають жодного відношення до ДТЕК. Водночас вони містять небезпечні посилання та файли.

Якщо їх відкрити, шахраї можуть отримати доступ до вашого комп’ютера. Будь ласка, не переходьте за підозрілими посиланнями та не завантажуйте невідомі файли.– попередили в ДТЕК.

Натомість компанія радить перевіряйте інформацію про тарифи та борги виключно через офіційні застосунки свого постачальника. Наприклад, жителі Києва та Дніпропетровщини можуть зробити це безпечно через YASNO.

Як шахраї намагаються отримати доступ до комп’ютерів

Подробиці атаки повідомили у Держспецзв’язку. Фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксували цю хвилю листів 29 жовтня. За нею стоїть угруповання UAC-0050.

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За даними відомства, зловмисники здійснили масову розсилку електронних листів нібито від імені ДТЕК про погашення заборгованості за електроенергію.

Схема передбачала кілька етапів:

до листа додавали PDF-файл із посиланням для нібито оплати боргу;

після переходу за посиланням завантажувався архів із хмарного сховища;

всередині містився ще один архів, захищений паролем, і текстовий файл із ключем для його розпакування;

запуск вкладеного файла призводив до встановлення програми LiteManager, яка дає змогу віддалено керувати комп’ютером.

Таким чином, відкриття файлу могло надати зловмисникам можливість дистанційно отримати доступ до пристрою.

Тому у Держспецзв’язку закликають бути особливо уважними до електронних повідомлень із вимогами терміново погасити борг.

У жодному разі не слід переходити за сумнівними посиланнями та вводити паролі для розпакування невідомих архівів– застерігають фахівці.

Нагадаємо, шахраї вже неодноразово використовували тему комунальних платежів, щоб виманювати гроші та особисті дані українців. Зокрема, у травні 2025 року зловмисники розсилали підроблені платіжки за комунальні послуги. Вони копіювали вигляд справжніх квитанцій, але вказували власні реквізити для оплати.