"Скоро будет еще больше": фон дер Ляйен после ночной атаки пообещала новую поддержку

После массированной атаки России в ночь на 6 июля в Евросоюзе усилят финансовую поддержку Украины. Кроме того, Брюссель продолжит оказывать давление на Москву с помощью новых санкций.

Как ЕС будет помогать Украине

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем посте в соцсетях.

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Атаки российской армии, взявшие жизни более 10 человек. Еще десятки жителей столицы получили ранения.

Поэтому фон дер Ляйен отметила, что Украине срочно необходимо укрепить противовоздушную оборону.

Прошлой ночью российский режим в очередной раз слепо нанес воздушный удар по гражданскому населению: по столице было выпущено более 400 дронов и ракет. Украина срочно нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны,

– написала глава Еврокомиссии.

Она пообещала, что на саммите НАТО в турецкой Анкаре, который должен состояться на этой неделе, союзники обсудят возможности укрепления украинской ПВО.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что на прошлой неделе Евросоюз уже перечислил Украине почти 4 миллиарда евро в качестве оборонной поддержки, выделяемой в рамках кредита на 90 миллиардов.

Эти средства должны помочь повысить обороноспособность страны, в частности, пойдут на развитие современных беспилотных систем.

В ближайшее время будет выделено еще больше средств,

– пообещала фон дер Ляйен.

В то же время, по ее словам, Евросоюз активно работает над новыми санкциями против России. Сейчас Брюссель якобы делает все возможное, чтобы утвердить 21-й пакет ограничений в ближайшие дни.

Мы будем продолжать усиливать давление, пока Россия не прекратит кровопролитие,

– подчеркнула президент ЕК.

Таким образом, Евросоюз пытается поддержать Украину финансово, одновременно ограничив доходы России благодаря санкциям. Однако в блоке существуют свои процедуры, которые не позволяют выделить все средства сразу.

Так, на прошлой неделе премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о получении 3,9 миллиарда евро из 28,3 миллиардов оборонного пакета программы Ukraine Support Loan на этот год.

В то же время в связи с утверждением 21-го пакета санкций ЕС против Кремля возникли трудности. Болгария и Италия выступили против включения в перечень ограничений запрета на въезд в страны Евросоюза патриарха Кирилла.