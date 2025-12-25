Рекордный вклад: самый щедрый донор Фонда энергетики выделил Украине 160 миллионов

Украина получила новую поддержку для энергетической инфраструктуры от международных партнеров. Германия сделала самый большой разовый транш в Фонд поддержки энергетики в размере более 160 миллионов евро.

Какой вклад сделала Германия?

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Федеральное министерство иностранных дел Германии перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины самый большой разовый взнос с начала деятельности Фонда – 160,11 миллиона евро,

– заявил Колесник.

По словам заместителя министра, это не первая щедрая поддержка от Берлина. Федеральное министерство экономики и энергетики Германии ранее также перечислило 3 миллиона евро через немецкий банк развития KfW.

В целом в течение декабря Фонд пополнился новыми взносами на 245 миллионов евро.

Заметьте! До конца 2025 года общий вклад Берлина в Фонд поддержки энергетики достигнет 550 миллионов евро, что сделает Германию его крупнейшим донором.

Почему Фонд важен для Украины?

В Минэнерго отметили, что Фонд поддержки энергетики Украины сегодня остается одним из самых эффективных инструментов для поддержки топливно-энергетического сектора Украины в условиях войны. Средства из него направляют на закупку энергетического оборудования для компаний, чтобы восстановить поврежденные сети и объекты после вражеских атак.

Поэтому сейчас одним из главных направлений работы министерства остается сотрудничество с партнерами для обновления запасов оборудования, необходимого для ремонтно-восстановительных работ.

Только в течение декабря во время ряда международных встреч высокого уровня мы получили заверения от партнеров в системной поддержке. Ведь интенсивность международной помощи сейчас должна быть сопоставима с интенсивностью атак врага,

– подчеркнул Колесник.

Важно! Также украинские энергетики получают международную гуманитарную помощь оборудованием. С начала войны 38 стран уже прислали 1 995 гуманитарных грузов общим весом почти 26 тысяч тонн для нужд энергетической сферы. Это и оборудование для ремонтов, и оборудование для наращивания мощностей распределенной генерации.

Какое оборудование для энергетики получила Украина?

Недавно также Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM), сообщило Минэнерго. Реализация этого проекта состоялась при поддержке Еврокомиссии.

На передачу теплоэлектростанции понадобилось 11 месяцев. Это была одна из крупнейших и самых сложных логистических операций:

В Украину перевезли 40 негабаритных грузов;

Они включали в том числе чрезвычайно тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый.

Помощь в транспортировке элементов ТЭС предоставило Польское правительственное агентство стратегических резервов.

ТЭС из Литвы имеет особо важное значение для Украины. С ее помощью уже провели аварийные ремонты в нескольких регионах, которые больше всего пострадали от российских обстрелов.

Какие последствия атак на энергосистему?