Подготовка к отопительному сезону: насколько готова Украина

Зима совсем близко. Каждый украинец готовится к отопительному сезону особенно тщательно. Но готово ли государство, читайте в материале.

Уровень подготовки по состоянию на сегодня

Как рассказал Денис Шмигаль, премьер-министр Украины, сейчас украинские запасы составляют около 14 миллиардов кубов газа и 2,2 миллиона тонн угля.

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Уровень нынешней подготовки украинских областей к отопительному сезону составляет более 88%. Однако главной задачей государства на ближайшие недели – выйти на 100% готовность.

Как рассказал 24 каналу исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко, грядущую зиму можно пройти без осложнений, если достаточно запастись газом и пополнить подземные хранилища.

Артём Петренко Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Этот отопительный сезон будет проходить в условиях полной экономии газа. Как в Украине, так и в Европе. Потенциально с имеющимися запасами газа и пополнением подземных хранилищ газа в течение следующих месяцев вполне реально пережить зиму без существенных осложнений. Но думаю, что россия будет прибегать к провокациям, не упустит возможности еще больше нам навредить – и к этому надо быть готовым.

Достаточно ли запасов газа

По словам Андрея Закревского, председателя правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", заместителя директора института нефти и газа Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка, объем закачанного газа доведут ориентировочно до 14,5 миллиарда.

Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", заместитель директора института нефти и газа Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка Вряд ли объем запасов газа будет доведен до 15 миллиардов кубометров. Это, в частности, происходит из-за того, что снижаются объемы добычи частными компаниями, которые не хотят сейчас продавать государству газ из-за высоких рентных платежей.

Эксперт рассказывает, что если в последние годы ежегодное потребление газа в Украине составляло около 32 миллиардов кубометров , то сейчас потребление упало минимум на 30 – 40% . Несмотря на это, имеющегося газа должно хватить. К примеру, к марту Украине нужно около 9 миллиардов кубометров газа.

И хотя существует большой риск российских ударов по газоперекачивающим станциям, однако с этим вполне можно справиться. Во-первых, большинство инфраструктуры – подземная. Во-вторых, в нее не так просто попасть невысокоточными ракетами. В-третьих, отремонтировать газовые сети гораздо легче, чем, например, электрическую подстанцию.

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Если не газ, то дрова

К слову, премьер-министр Шмигаль сообщил в Правительственном портале , что Правительство выделило областям 562 миллиона гривен субвенции на закупку дров. Таким образом, появится возможность купить 400 тысяч кубических метров древесины. Ее раздадут людям, проживающим на прифронтовых территориях.

На текущий отопительный сезон планируется реализовать 5 миллионов кубических метров дров, сообщают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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