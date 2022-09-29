Рівень підготовки станом на сьогодні

Як розповів Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, наразі українські запаси становлять майже 14 мільярдів кубів газу та 2,2 мільйона тонн вугілля.

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Рівень теперішньої підготовки українських областей до опалювального сезону становить понад 88%. Проте, головним завданням держави на найближчі тижні – вийти на 100% готовність.

Як розповів 24 каналу виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко, прийдешню зиму можна пройти без ускладнень, якщо достатньо запастися газом та поповнити підземні сховища.

Артем Петренко Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Цей опалювальний сезон буде проходити в умовах тотальної економії газу. Як в Україні, так і у Європі. Потенційно з наявними запасами газу та поповненням підземних сховищ газу впродовж наступних місяців цілком реально пережити зиму без суттєвих ускладнень. Але думаю, що росія вдаватиметься до провокацій, не упустить нагоди ще більше нам нашкодити – і до цього треба бути готовим.

Чи достатньо запасів газу

За словами Андрія Закревського, голови правління Асоціації "Нафта та Газ України", заступника директора інституту нафти й газу Полтавської Політехніки імені Юрія Кондратюка, об’єм закачаного газу доведуть орієнтовно до 14,5 мільярдів.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", заступник директора інституту нафти й газу Полтавської Політехніки імені Юрія Кондратюка Навряд чи об’єм запасів газу буде доведено до 15 мільярдів кубометрів. Це, зокрема, відбувається через те, що знижуються об’єми видобутку приватними компаніями, які не хочуть зараз продавати державі газ через високі рентні платежі.

Експерт розповідає, що якщо останніми роками щорічне споживання газу в Україні складало близько 32 мільярдів кубометрів, то зараз споживання впало мінімум на 30 – 40%. Попри це, наявного газу має вистачити. Наприклад, до березня Україні потрібно близько 9 мільярдів кубометрів газу.

І хоч існує великий ризик російських ударів по газоперекачувальних станціях, проте з цим цілком можна справитись. По-перше, більшість інфраструктури – підземна. По-друге, в неї не так просто попасти невисокоточними ракетами. По-третє, відремонтувати газові мережі набагато легше, ніж, наприклад, електричну підстанцію.

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Якщо не газ, то дрова

До слова, прем'єр-міністер Шмигаль повідомив в Урядовому порталі, що Уряд виділив областям 562 мільйонів гривень субвенції на закупівлю дров. Таким чином, з'явиться можливість придбати 400 тисяч кубічних метрів деревини. Її роздадуть людям, що проживають на прифронтових територіях.

На цей опалювальний сезон планується реалізувати 5 мільйонів кубічних метрів дров, повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

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