Зима в Киеве: почему Зеленский недоволен подготовкой столицы

Инфраструктура столицы оказалась под угрозой в преддверии отопительного сезона. Решать эту проблему придется на самом высоком государственном уровне с привлечением кризисных менеджеров.

Почему столица оказалась в зоне риска

Устранение последствий неготовности Киева к зиме требует немедленного привлечения всех институтов, о чем заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет УНИАН.

Владимир Зеленский Президент Украины Я бы очень хотел, чтобы мэр сам все сделал. Но он не может сам это сделать. И работать вместе сложно. Потому что как только мы обсуждаем с какими-то менеджерами, как укрепить Киев, у мэра создается впечатление, что кто-то хочет его заменить.

Зеленский подтвердил, что Киеву тяжело из-за российских атак. Однако также привел в пример другой город – Харьков.

Там свои серьезные вызовы, туда еще прилетают управляемые авиабомбы. Но очень здорово, когда в каждом городе работает группа менеджеров, которая может решать проблемы и удерживать ситуацию в городе. Там глава ОГА и мэр работают вместе,

– сказал Владимир Зеленский.

Обратите внимание! Он также добавил, что провел беседы с рядом менеджеров, предложив им возглавить Киевскую МВА. Но никто не принял это предложение.

Для стабилизации ситуации президент поручил премьер-министру сформировать специальный кабинет для Киева, в который войдут влиятельные представители бизнеса. Зеленский подчеркнул, что следует разрабатывать необходимые решения для города.

Я хотел привлечь к этой группе Малюка в контексте вопросов безопасности. Говорил также с Кубраковым, Гройсманом. Сухомлин отказался – как только услышал о Киеве. Говорил с людьми из бизнеса, из других сфер государственного управления. Никто не хочет быть причастным, потому что потом никто не скажет "спасибо", а постоянно будут говорить другие – о политике,

– отметил украинский лидер.

Что известно о предыстории конфликта вокруг подготовки

Напомним, ранее мэр Виталий Кличко заверил, что Киев до декабря выполнит план устойчивости. По данным КГГА, город уже реализовал более 60% мероприятий, включая строительство котельных и подключение генераторов.

В частности, СМИ пишут, что эта зима может стать для Киева самой сложной с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Причиной являются российские атаки на энергетическую инфраструктуру.