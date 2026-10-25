Киев готовится к самой суровой зиме за время полномасштабной войны, – пишет The Wall Street Journal

На фоне ухудшения ситуации все больше людей задумываются о переезде в западные регионы Украины, пишет The Wall Street Journal.

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К чему готовится Киев?

Этой зимой Киев может столкнуться с особенно сложной ситуацией в энергетической сфере из-за последствий российских ударов по критически важной инфраструктуре. Отключения электроэнергии уже стали привычным явлением для жителей столицы, а перебои со светом влияют и на работу других городских систем.

В частности, в домах периодически падает давление воды, а из-за отключений электричества поезда метро иногда останавливаются прямо в туннелях. Длительные перебои с электроснабжением также ухудшают моральное состояние людей, часть которых начинает рассматривать возможность выезда из города.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что в этом году Киев особенно страдает от российских атак из-за значительных накопленных повреждений энергетической инфраструктуры. По его словам, еще в прошлом году Россия нанесла серьезный и долгосрочный ущерб генерирующим мощностям столицы.

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Эта зима пройдет по замкнутому кругу: отключение электроэнергии, аварийные ремонтные работы, восстановление – и снова отключение– отметил Харченко.

Российские атаки направлены не только на военные цели, но и на украинские города, а массированные ракетные удары и атаки дальнобойных беспилотников призваны усилить давление на гражданское население. В то же время, несмотря на сложные условия, опросы показывают, что большинство киевлян готовы терпеть трудности столько, сколько потребуется для противодействия России.

Однако часть жителей все же переезжает в западные области Украины в поисках относительной безопасности. По данным украинского сайта недвижимости ЛУН, с августа количество свободных квартир для аренды в Киеве выросло почти на две трети, тогда как в городах на западе страны арендные ставки повышаются, а доступных квартир становится меньше.

В то же время полностью обезопаситься от российских ракет и беспилотников невозможно ни в одном регионе Украины, в том числе и на западе страны.

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Напомним, в октябре российские войска сосредоточили особое внимание на объектах водоснабжения Киева, готовя новые удары по критической инфраструктуре. Премьер-министр Сергей Корецкий предупредил, что из-за таких атак столица может столкнуться со значительными бытовыми трудностями.

В ответ на угрозы профильные службы готовят резервные решения, в частности автономные насосные станции, генераторы и альтернативные пути водоснабжения. В то же время в случае масштабных разрушений эти меры не смогут полностью сохранить привычный бытовой комфорт горожан.

Корецкий призвал серьезно относиться к возможным угрозам и готовиться к сложным сценариям. Правительство делает все возможное, чтобы минимизировать последствия потенциальных ударов и как можно быстрее ликвидировать их.