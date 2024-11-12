Как Одесса готовится к отключениям света: сможет ли город избежать блэкаутов

В понедельник, 11 ноября, в Украине были применены экстренные отключения света из-за российских атак. Поэтому в Одессе начали подготовку и разработали алгоритм действий на случай экстренных ситуаций.

Готова ли Одесса к новым отключениям света

Одесский городской совет сообщил в комментарии 24 Каналу, что ситуация с электроснабжением остается сложной. Проблемой остается отсутствие собственной генерации.

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Однако, недавно Одесса сделала большой шаг в этом направлении: на территории одной из городских котельных установили первую когенерационную установку. Она имеет критическое значение для теплоснабжения благодаря независимости от центрального энергоснабжения и способности быстро адаптироваться и восстанавливаться.

До конца года ожидаем еще две такие машины,

– рассказали в Одесском городском совете.

Кроме того, как отметили в Одесском горсовете, все малые котельные КП «ТМО» отныне обеспечены резервными источниками питания. А на крупных котельных запущен процесс поступления более мощных когенерационных машин.

Важно! Работники Одесского городского совета разработали алгоритм действий на случай возможных чрезвычайных ситуаций во время отопительного сезона. В частности они отработали все возможные шаги для экстренных событий в рамках подготовки.

Какова сейчас ситуация с отключениями света в Одессе

11 ноября в Одесской области и в других регионах Украины были применены экстренные графики отключений. Причиной тому стали российские атаки по территории страны.

Киев, Киевщина, Одесская область, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию Укрэнерго применяются превентивные экстренные отключения света,

– предупредили в ДТЭК.

Обратите внимание! В Укрэнерго сообщили гражданам, что примененные утром в большинстве областей аварийные отключения были временными. То есть регулярно отключать свет пока не планируют.

Однако украинцам также напомнили, что энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак российских армии, поэтому на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.