Чи готова Одеса до нових відключень світла

Одеська міська рада повідомила у коментарі 24 Каналу, що ситуація з електропостачанням залишається складною. Проблемою залишається відсутність власної генерації.

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Проте, нещодавно Одеса зробила великий крок у цьому напрямку: на території однієї з міських котелень встановили першу когенераційну установку. Вона має критичне значення для теплопостачання завдяки незалежності від центрального енергопостачання завдяки високій енергоефективності та здатності швидко адаптуватися і відновлюватися.

До кінця року очікуємо ще дві такі машини,

– розповіли в Одеській міській раді.

Крім того, як зазначили в Одеській міськраді, всі малі котельні КП "ТМО" відтепер забезпечені резервними джерелами живлення. А на великих котельнях запущений процес надходження більш потужних когенераційних машин.

Важливо! Працівники Одеської міської ради розробили алгоритм дій на випадок можливих надзвичайних ситуацій під час опалювального сезону. Зокрема вони відпрацювали всі можливі кроки для екстрених подій у рамках підготовки.

Яка зараз ситуація з відключеннями світла в Одесі

11 листопада на Одещині та в інших регіонах України були застосовані екстрені графіки відключень. Причиною тому стали російські атаки по території країни.

Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються превентивні екстрені відключення світла,

– попередили в ДТЕК.

Зверніть увагу! В Укренерго повідомили громадянам, що застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення були тимчасовими. Тобто регулярно відключати світло наразі не планують.

Однак українцям також нагадали, що енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак російських армії, тому на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.