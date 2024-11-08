Цены на бензин и дизель будут расти в 2025 году
Недавно стоимость сжиженного газа выросла в цене, из-за решения о повышении акцизов. А уже в следующем году следом подорожают бензин и дизель.
Стоимость топлива сейчас
В сентябре темпы подорожания топлива сократились до 6%, против 25% в июне, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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В то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сетей АЗС, сформированные перед повышением акцизов, сдерживали повышение цен на бензин и дизель. Сдерживающее влияние на цены имел также эффект базы сравнения, обусловлен налоговыми изменениями в июле 2023 года,
– написано в Инфляционном отчете НБУ.
Что будет у 2025 году
Немалые запасы топлива будут способствовать снижению цен, хотя это и будет иметь краткосрочный эффект. Однако, поскольку имеющиеся запасы постепенно будут исчерпываться, а акцизы вырастут - цены на топливо в целом продемонстрируют растущую динамику.
В НБУ прогнозируют, что до конца 2024 года рост цен на топливо может превысить 9% и будет оставаться высоким большую часть 2025 года.
Через каналы себестоимости это дополнительно будет давить на цены на отдельные товары и транспортные услуги. Однако ожидаемое постепенное снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки и в среднесрочной перспективе рост цен на топливо замедлится,
– добавили в НБУ.
Напомним! Первым этапом повышения налогов стал рост акцизов 1 сентября.