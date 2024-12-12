Какой будет цена куба газа с 1 января 2025 года

Стоимость газа для бытовых потребителей не меняется на протяжении последних нескольких лет. Цена на куб зависит в первую очередь от компании, предоставляющей услуги.

Как изменится стоимость газа для бытовых потребителей в 2025 году

Тариф на газ для бытовых потребителей будет неизменным до конца нынешнего отопительного сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Напомним! Сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифа на газ для бытовых потребителей.

Большинство украинских потребителей сейчас обслуживает "Нафтогаз" (более 90%). Именно эта компания выступила поставщиком последней надежды (ППН).

Алексей Чернышев Бывший глава группы "Нафтогаз" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

В "Нафтогазе" сейчас установлен тариф для бытовых потребителей – 7,96 гривны за кубометр. У других компаний стоимость газа несколько отличается:

Обратите внимание! Тариф на доставку газа это отдельный платеж.