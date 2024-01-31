Ждите более высоких цен: какие продукты в феврале подорожают

В феврале некоторые категории продуктов в супермаркетах могут удивить новой ценой. Следовательно, приготовить борщ станет дороже, а покупать молочные продукты придется по более высокой цене. Впрочем, по стоимости мяса есть положительные новости.

Во сколько обойдется борщовый набор в феврале

Для 24 Канала ученая Инна Сало рассказала, что в феврале плодовоовощные могут незначительно подорожать.

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По словам эксперта на динамику цен на плодоовощные, особенно в не сезон, наиболее существенно влияют следующие факторы:

оперативность и объемы поставок и поставок,

стоимость хранения и транспортировки,

повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Цены на овощи борщового набора до конца зимы могут повыситься против цен по состоянию на 23 января 2024 года.

капуста белокочанная – до 16 гривен за килограмм (+4 %)

белокочанная до 16 гривен за килограмм (+4 %) свекла – до 18,5 гривны за килограмм (+3%)

до 18,5 гривны за килограмм (+3%) морковь – до 16,5 гривны за килограмм (+6 %)

до 16,5 гривны за килограмм (+6 %) картофель – до 26 гривен за килограмм (+5 %)

до 26 гривен за килограмм (+5 %) лук – до 18,5 гривны за килограмм (+8 %).

Каких цен ждать на фрукты

Инна Сало отмечает, что фрукты будут дорожать также. До конца зимы яблоки и виноград могут дополнительно вырасти.

Яблоки до 19,5 гривны за килограмм, а виноград – до 210 гривен за килограмм

– говорит ученая.

Относительно импортных плодовых то цены могут повыситься в среднем до 3%:

цена на апельсины ожидается до 87 гривен за килограмм

ожидается до 87 гривен за килограмм на лимоны – до 65 гривен за килограмм

до 65 гривен за килограмм на бананы – до 65 гривен за килограмм

до 65 гривен за килограмм мандарины – до 62 гривен за килограмм.

Будет ли дорожать мясо

Как рассказала 24 Каналу Наталья Копытец, ведущая ученая Института аграрной экономики, предпосылок для подорожания основных видов мяса в феврале нет.

Она напоминает, что в середине января 2024 года по сравнению с началом декабря 2023 года в продовольственных супермаркетах отмечалось снижение розничных цен на свинину до 88%.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Однако в Украине, где война продолжается уже около двух лет всегда есть вероятность заметных скачков цен. В частности, атаки по критической инфраструктуре энергетической и производственной могут вызвать как сокращение, так и полное уничтожение производственных мощностей тех или иных видов мяса.

Таким образом, если это обусловит подорожание мяса, то по прогнозам ученых Института аграрной экономики рост розничных цен на основные виды составит до 5%. Его следует ожидать накануне и в период Пасхальных праздников.

Молочная продукция

Эксперт из Института аграрной экономики Иван Свиноус сообщает 24 Каналу, что по данным Ассоциации производителей средняя закупочная цена молока по состоянию на 1 января 2024 года составила: от 13,52 гривны за килограмм без НДС (первый сорт) до 15,20 гривны за килограмм без НДС (экстра сорт).

молоко экстра класса может вырасти на 0,14 гривны за килограмм – до 15,34 гривны за килограмм,

может вырасти на 0,14 гривны за килограмм – до 15,34 гривны за килограмм, высшего сорта – прибавит в цене на 0,12 гривны и составит 14,82 гривны без НДС,

прибавит в цене на 0,12 гривны и составит 14,82 гривны без НДС, а первого сорта – увеличится на 0,09 гривны и составит 13,61 гривны без НДС.

На конец февраля 2024 года стоимость молока может вырасти.

Повышение закупочных цен прежде всего будет вызвано негативными общеэкономическими процессами в стране. В то же время сокращение экспорта отечественной молочной продукции несколько ограничивает темпы роста закупочных цен которые в январе 2024 года были на уровне общеевропейских,

– добавляет Свиноус.

Таким образом, из-за роста стоимости молочного сырья и входных материальных ресурсов необходимых для изготовления молочных продуктов в течение последнего месяца зимы розничные цены могут вырасти на 10 – 17% в зависимости от вида молокопродуктов.

Крупы и хлебобулочные изделия

Для 24 Каналу эксперт Светлана Черемисина рассказала, что в течение января 2024 года крупы дешевели в цене. Зато все виды продукции хлебопекарной отрасли стабильно дорожали.

Светлана Черемисина Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" В феврале 2024 года ценовая ситуация на крупы и муку будет оставаться благоприятной для потребителей.

Некоторые крупы будут продолжать дешеветь, а мука будет оставаться стабильной:

Гречка может подешеветь еще на 5 – 7%,

может подешеветь еще на 5 – 7%, Цена на муку будет оставаться стабильной,

будет оставаться стабильной, Ценовая динамика по другим видам круп – рис, пшено – может претерпеть незначительное колебание в пределах 3 – 5%.

В то же время хлебобулочные изделия продолжат постепенно расти в цене в диапазоне 0,5 – 1% в месяц.

Цена на гречку по сравнению с декабрем снизилась до 30,46 гривны за килограмм, пшено подешевело до 26,59 гривны за килограмм, крупы манные и ячневые упали в цене и стоят сейчас 21,29 гривны и 15,92 гривны соответственно.