Какой курс установил Нацбанк сегодня

Официальный курс доллара снова подорожал на несколько копеек. Интересно, что цена в дальнейшем будет расти. Относительно евро – стоимость валюты достигла чуть ли не 44 гривны.

Официальный курс 29 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,39 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 9 копеек против 28 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,97 гривны, что на 52 копейки больше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 30 мая:

доллар – 40,48 гривны,

евро – 43,92 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 29 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,30 гривны, а продажа – 40,85 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,57 гривны , а продажа – 41,03 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,85 гривны, а продажа – 41,10 гривны.

Будет ли доллар дорожать еще

В комментарии 24 Канала эксперт Андрей Шевчишин спрогнозировал, что не стоит ожидать в ближайшее время, что доллар снизится до ниже, чем 40 гривен. Все из-за того, что Нацбанк переходит на новый курсовой коридор.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Похожая ситуация была в конце декабря, когда мы пересекли 38 гривен и шли к 39 гривен. Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор.

По словам Шевчишина курс может достичь 41 гривны и даже больше. Он добавил, что сейчас все зависит от НБУ, поэтому регулятор будет показывать на какой отметке остановится валюта.

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